Borgo Nuovo verso il modello Caivano a Palermo la prima riunione per il mega piano periferie

Un nuovo capitolo di sviluppo si apre a Borgo Nuovo e Caivano, con il primo incontro dedicato al mega piano periferie. Martedì 17 giugno, il sottosegretario Alfredo Mantovano guiderà due incontri strategici a Catania e Palermo, puntando a trasformare le aree periferiche attraverso interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale e ambientale. È un passo deciso verso un futuro più sostenibile e inclusivo per queste comunità .

Il prossimo martedì 17 giugno il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si recherà a Catania e Palermo per tenere due riunioni relative al Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Borgo Nuovo verso il modello Caivano, a Palermo la prima riunione per il mega piano periferie

In questa notizia si parla di: palermo - piano - borgo - modello

Turni notturni e chiusura dei cantieri in piena estate: il piano contro le code sulla Palermo-Catania - Per alleviare i disagi estivi sull'autostrada Palermo-Catania, Anas ha messo a punto un piano innovativo che prevede turni notturni e una rimodulazione dei lavori.

Chi ricorda la profumeria in via Maqueda dove le signore facevano la fila per entrare? Al piano superiore c’erano i giocattoli. Vai su Facebook

Borgo Nuovo verso il modello Caivano, a Palermo la prima riunione per il mega piano periferie; Piano straordinario per Borgo Nuovo: martedì a Palermo il Sottosegretario Mantovano; Borgo Nuovo. Al via il piano straordinario di rigenerazione del quartiere, Lagalla: «Unisce 25 milioni di euro, investiti dal Governo, con oltre 17 milioni di risorse nella disponibilità del Comune» – Città di Palermo.

Borgo Nuovo verso il modello Caivano, a Palermo la prima riunione per il mega piano periferie - Il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, insieme al commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, incontrerà il sindaco Lagalla nella chiesa di San Paolo A ... Segnala palermotoday.it