Boramata in venti minuti vendute all' asta benefica tutte le girandole

frotte", dimostrando quanto il cuore dei triestini sia grande e generoso. Un successo che accende il vento di speranza e solidarietà, lasciando il segno nel cuore della città e segnando un nuovo traguardo per l'evento benefico dedicato al vento di Trieste.

TRIESTE - Quando anche l'ultima girandola è stata venduta, erano passati solo una ventina di minuti dall’apertura dell’asta benefica di Boramata. Così oggi in piazza Unità la manifestazione dedicata al vento di Trieste ha stabilito un nuovo record: tutte le girandole sono andate letteralmente "a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Boramata, in venti minuti vendute all'asta benefica tutte le girandole

In questa notizia si parla di: boramata - minuti - asta - benefica

Boramata, in venti minuti vendute all'asta benefica tutte le girandole; BORAMATA 2025: RECORD DI SOLIDARIETÀ, LE GIRANDOLE VOLANO VIA IN TEMPI DA GUINNESS; A Trieste torna BoraMata: piazza Unità diventa il giardino del vento.

Asta benefica per Bags for Africa - in contemporanea a Milano si terrà il secondo atto dell'asta benefica a sostegno delle donne in Sierra Leone. Lo riporta grazia.it