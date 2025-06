Boomerang ecologista sulla Spagna la tassa sui porti fa scappare le navi

In Spagna, l’imposta verde europea sta creando un effetto boomerang: le navi si allontanano dai porti nazionali, preferendo approdi nordafricani. Tra proteste contro il governo per tangenti e il crescente malcontento, il Paese si trova di fronte a una sfida cruciale. La questione ambientale si intreccia con le tensioni politiche, aprendo una ferita aperta nel sistema portuale e commerciale. Scopriamo insieme come questa crisi sta rimodellando il panorama marittimo spagnolo.

