Boom Napoli occhi sulla stella del Real Madrid | i tifosi ora sognano

Il Napoli si prepara a scrivere un'altra pagina di storia, attirando l'attenzione di tutto il mondo del calcio. Dopo il colpo De Bruyne, l'orizzonte si illumina con un possibile approdo di una stella del Real Madrid, alimentando sogni e speranze tra i tifosi partenopei. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, con sorprese e fuochi d'artificio pronti a incendiare il calcio italiano. I sogni diventano realtà : la città azzurra si appresta a vivere un'estate da record.

Si prospetta un calciomercato estivo con i fuochi d’artificio per il Napoli campione d’Italia: ecco il nuovo acquisto Il Napoli ha deliziato i propri tifosi con un super colpo come quello di Kevin De Bruyne. L’ex stella del Manchester City, arrivato al capolinea dell’avventura il club inglese dopo 10 anni, ha scelto il capoluogo campano per giocarsi le sue ultime cartucce. (Lapresse) – tvplay.it Oltre al belga, i partenopei hanno messo a referto anche un acquisto più giovane e di prospettiva come Luca Marianucci dall’Empoli, aggiungendo così un tassello al reparto difensivo della squadra di Antonio Conte, reduce dal suo ennesimo capolavoro. 🔗 Leggi su Tvplay.it