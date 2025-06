Bonus viaggi | è solo per gli ISEE entro 20.000 euro e così l’ho perso mentre mio cognato è già in vacanza

Se desideri partire, sappi che c'è un'occasione da non perdere: il bonus viaggi dedicato a chi ha un ISEE fino a 20.000 euro. Questa opportunità, pensata per aiutare le famiglie a godersi momenti di relax senza stress economici, potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. Ma attenzione, perché molti, come nel tuo caso, potrebbero trovarsi esclusi o aver perso questa chance. Ecco tutto ciò che devi sapere.

E' presente un bonus viaggi che inevitabilmente farà molto piacere a chi rientra nelle giuste categorie per ottenerlo: bisogna avere un modello ISEE entro i 20 mila euro Trovarsi durante l'estate senza poter viaggiare è un duro colpo per tutti. Però non tutti hanno la possibilità di prenotare delle vacanze, che siano costose oppure no.

