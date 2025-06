Bonus figli | se non lo chiedi entro il 30 giugno non lo ricevi più tanti se ne scorderanno

Hai ancora qualche giorno per non perdere il Bonus Figli! Fino al 30 giugno puoi richiedere questo importante sostegno finanziario, introdotto dal Governo per favorire la natalità. Scopri come fare, a quanto ammonta e perché è fondamentale non rimandare. Non lasciarti scappare questa opportunità: il tuo futuro e quello dei tuoi figli meritano attenzione e supporto.

C'è tempo fino al 30 giugno per richiedere il bonus figli. Ecco come richiedere il contributo e a quanto ammonta Dallo scorso 14 aprile, in seguito alla pubblicazione della circolare INPS, è possibile accedere al Bonus Nuovi Nati, una misura di sostegno alla natalità finanziata dal Governo che prevede la concessione di un contributo di.

