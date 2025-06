Bonny sempre più vicino! L’Inter prepara l’affondo decisivo

L'Inter si prepara a fare il grande passo: Bonny, il giovane talento del Parma, sta per diventare ufficialmente un nuovo nerazzurro. Dopo mesi di trattative riservate, le voci sono ormai concrete e la firma sembra imminente. Con una cifra intorno ai 20 milioni di euro, questa operazione rappresenta un investimento importante per il futuro della squadra. La chiusura è alle porte, e il calciomercato nerazzurro si infiamma.

L'Inter è pronta a chiudere l'acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma. Dopo una trattativa condotta sotto traccia per mesi, i nerazzurri sono arrivati alla stretta finale con il club emiliano. CHIUSURA VICINA – Bonny del Parma sempre più vicino all' Inter, operazione prossima alla chiusura per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Bonny, classe 2003, è cresciuto nel Châteauroux prima di approdare in Italia nel 2021. In quattro stagioni con la maglia del Parma ha collezionato 115 presenze, mettendo a segno 15 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

