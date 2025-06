Bonny Inter Pedullà non ha dubbi | Sarà lui il prossimo acquisto ha già detto…

L'Inter si prepara a fare un grande colpo di mercato, puntando con decisione su Ange-Yoann Bonny. Con Alfredo Pedullà che conferma l'avvicinamento, i tifosi nerazzurri possono iniziare a sognare: il giovane attaccante francese sembra ormai ad un passo, pronto a rinforzare il reparto offensivo. La trattativa si sta riscaldando e, con le carte in tavola, la prossima stagione potrebbe riservare grandi sorprese. La volontà dell’Inter, infatti, è chiara: Bonny sarà presto un nuovo volto della squadra.

Bonny Inter, l'attaccante francese si fa sempre più vicino con il passare dei giorni. Alfredo Pedullà ha fornito aggiornamenti sulla situazione. Ange-Yoann Bonny sarà il prossimo attaccante dell' Inter. Tutti gli indizi sulla trattativa, infatti, sembrano convergere in questa direzione. Il francese piace da tempo alla dirigenza meneghina, che potrà anche sfruttare la carta Chivu per inserirlo in rosa. Per quanto riguarda la volontà del calciatore, Alfredo Pedullà ha illustrato la situazione. HA GIÀ DETTO SÌ – «Avete ascoltato le parole di Chivu e quelle di Marotta e memorizzato le considerazioni legate al mercato: l'Inter ha già fatto due acquisti, un altro è molto vicino e mi riferisco a Bonny.

