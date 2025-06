Bonny Inter in pole e su Hojlund presenza forte! Carte e scenari – Sky

L'Inter punta deciso verso nuovi traguardi, con Bonny e Hojlund pronti a lasciare il segno. Le carte sono sul tavolo: scenari tattici e strategie di mercato si intrecciano, delineando un futuro ricco di possibilità. Con la mente rivolta anche al Mondiale per Club, il club italiano lavora sodo per rafforzare l’attacco e mantenere alta la competitività. I prossimi passi saranno cruciali, e il mondo del calcio aspetta con trepidazione le scelte della Beneamata.

Pochi dubbi, i due obiettivi in attacco dell’Inter si chiamano Bonny e Hojlund. Ecco cosa filtra su entrambi i giocatori tra carte da giocare e scenari da studiare. SQUADRA PIÙ AVANTI – Se in casa Inter si pensa al Mondiale per Club, dopo la presentazione di ieri di Cristian Chivu, non si può non dimenticare però il calciomercato. Oltre ad Hakan Calhanoglu, che potrebbe lasciare il club per ritornare in patria, si faranno due attaccanti in entrata. Come riferisce Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, sono due i nomi in lista: Yann-Ange Bonny e Rasmus Hojlund. Ecco cosa filtra sull’attaccante del Parma: « Bonny è un attaccante che l’Inter, in questo momento, ha nel mirino ed è probabilmente la squadra più avanti rispetto a tante altre. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, Inter in pole e su Hojlund presenza forte! Carte e scenari – Sky

In questa notizia si parla di: inter - bonny - hojlund - carte

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma. Quest'anno per lui 6 gol e 4 assist in 37 partite in Serie A. Si parla di un costo di cartellino vicino ai 25 milioni di euro. Piace molto all'Inter. Sebastiano Esposito, classe 2002, attaccante italiano di Vai su Facebook

Inter - X Vai su X

Inter rimane in pressing su Bonny, ma spunta un’altra pista: è Woltemade dello Stoccarda; Inter, pressing col Parma per Bonny e Leoni. E, nonostante le parole, Hojlund vuole l’Italia; FcIN - Bonny, sì all'Inter: i dettagli del contratto. No al Parma per Pio, sì per Seba. Su Hojlund e Taremi....

Inter, doppio colpo Hojlund-Bonny? Lo scenario: “Possibile l’inserimento di…” - Non solo Rasmus Hojlund: i nerazzurri sono pronti a sferrare l'assalto anche a Bonny del Parma ... fcinter1908.it scrive