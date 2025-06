Bonny-Inter chiusura prevista a metà della prossima settimana

Bonny si appresta a chiudere il suo capitolo con il Parma, segnando la prima grande plusvalenza dell'era Krause. Il talento di Aubervilliers, arrivato nel 2021 senza costi di acquisizione, rappresenta una vera occasione di investimento e crescita. Con la chiusura prevista entro metà settimana, il club si prepara a salutare un giovane promettente, pronto a scrivere il suo prossimo capitolo. È il momento di scoprire quale sarà il suo futuro.

