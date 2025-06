Bonny il suo ex allenatore | Inter? Arrivato il momento di un grande club

Dubroca, ex allenatore di Bonny, svela il talento del giovane francese, sottolineando come sia pronto a fare il salto in un grande club come l’Inter. Con caratteristiche che affascinano gli addetti ai lavori, Bonny potrebbe presto scrivere il suo nome tra le grandi stelle del calcio europeo. È il momento di seguire da vicino questa promettente carriera: il suo futuro è tutto da scrivere, e potrebbe essere più vicino di quanto immaginiamo.

L’ex allenatore di Bonny Dubroca ha parlato del francese e di come sia pronto per firmare per un grande club come l’Inter. CARATTERISTICHE – Su EuropaCalcio.it, ha parlato Sebastien Dubroca, ex allenatore di Yann-Ange Bonny allo Chateauroux. Così sul francese che piace all’Inter: « Ho avuto la possibilità di allenare diversi giocatori, ma lui catturò subito la mia attenzione. Infatti, durante le prime sessioni del programma di preparazione estiva, scoprii un ragazzo che era in anticipo sui tempi in alcuni settori: la tecnica, in particolare la sua compostezza davanti alla porta, l’atletismo per la capacità di tenere il pallone contro giocatori di qualità, nonché la personalità e il carattere ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, il suo ex allenatore: «Inter? Arrivato il momento di un grande club»

