L’Inter punta forte su Bonny e Hojlund, giovani promesse di Parma e Manchester United, per rinvigorire il suo reparto offensivo. Due obiettivi chiave, che rispondono alla necessità di ampliare e rafforzare l’attacco dopo le recenti partenze di Arnautovic e Correa. Con il mercato ancora aperto, la sfida nerazzurra è mettere a segno colpi che possano fare la differenza, e i nomi di Bonny e Hojlund sono al centro di questa strategia ambiziosa.

Bonny e Hojlund rimangono nel mirino dell’Inter. I due giovani attaccanti, rispettivamente di Parma e Manchester United, servono per due motivi precisi. NUMERICAMENTE SERVONO ATTACCANTI – L’Inter è alla ricerca di nuovi attaccanti sul mercato che possano non solo rinfrescare l’attacco, ma allo stesso tempo arricchirlo e completarlo. D’altronde in casa nerazzurra hanno salutato sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa; mentre Mehdi Taremi è in dubbio. Luca Cilli, ospite su Sky Sport 24, ha aggiornato: « L’Inter ha un paio di idee per rinforzare quella zona, anche perché numericamente servono dei giocatori. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny e Hojlund servono per due motivi! L’Inter è al lavoro – Sky

