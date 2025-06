Bolzano auto contromano sull' A22 | un morto e cinque feriti

Tre minori, dell'età di 8, 11 e 14 anni, sono stati trasferiti in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bolzano, auto contromano sull'A22: un morto e cinque feriti

Auto contromano e grave incidente sull'autostrada A22 del Brennero a Bolzano, morti e feriti: traffico in tilt - Un episodio drammatico scuote l’autostrada A22 del Brennero: un’auto, uscita contromano dal casello di Bolzano Sud, è protagonista di un grave incidente che ha causato una vittima e cinque feriti.

