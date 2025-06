Bologna a caccia di talenti all' Europeo Under 21 | focus su Fabbian e Suslov

Bologna si sta concentrando con grande attenzione sui giovani talenti dell'Europeo under 21, con un occhio di riguardo su Fabbian e Suslov. Gli osservatori rossoblù sono in missione tra Trnava, Bratislava e Kosice, alla ricerca di future stelle del calcio. Tra le partite in corso, l’attenzione si focalizza su Tomas Suslov, il fantasista del Verona già protagonista in Slovacchia. La corsa ai talenti è appena iniziata, e il futuro potrebbe riscrivere le carte del mercato.

Gli osservatori rossoblù sono in missione a Trnava, Bratislava e Kosice: per monitorare i talenti in azione alla fase finale dell' Europeo under 21 in corso in Slovacchia. Alcuni sono già nei radar da tempo, altri potrebbero entrarci. Ieri, intanto, gli emissari hanno visionato a Trnava Italia-Slovacchia, per rivedere da vicino il fantasista del Verona Tomas Suslov (23), già andato a segno nell'esordio contro la Spagna, pure questa partita visionata, per vedere all'opera Marc Pubill (21) terzino destro dell'Almeria che piace al Como e da dove sono usciti appuntandosi in chiave futura come giocatore da seguire il talento classe 2005 Nino Marcelli, di proprietà dello Slovan Bratislava, esterno sinistro d'attacco autore di due assist.

