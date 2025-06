Bollino rosso in Italia dov’è vietato lavorare in queste Regioni | ordinanze anti-caldo

L’estate 2025 si apre con temperature record e un bollino rosso che impone restrizioni in molte regioni italiane. Le ordinanze anti caldo, che vietano il lavoro all’aperto nelle zone più colpite, mettono a dura prova chi deve affrontare le ondate di calore senza sollievo. La lotta contro il sole cocente diventa una sfida quotidiana, ma quali sono le misure adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori? Scopriamolo insieme.

La prima vera fiammata dell’estate 2025 è già arrivata: l’ultimo bollettino del Ministero della Salute ha contato 11 città in bollino rosso, il massimo grado di allerta, con picchi da record: 42 gradi in Sardegna, 38 a Firenze e Bologna, 37 a Roma. A farne le spese sono anche i lavoratori all’aperto, che non hanno il privilegio dell’aria condizionata ma devono restare sotto il sole, spesso armati di pala e casco. L’esposizione prolungata al sole nelle ore più roventi è quindi un problema. Per questo, alcune amministrazioni locali hanno deciso di mettere un limite orario oltre cui non si può andare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bollino rosso in Italia, dov’è vietato lavorare in queste Regioni: ordinanze anti-caldo

