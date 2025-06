BMX Sylvain Andre e Molly Simpson s’impongono in gara 2 di Coppa del Mondo a Sarrians

Il circuito di Sarrians si anima con emozioni senza precedenti, mentre i protagonisti Sylvain André e Molly Simpson dominano la scena nella seconda tappa di Coppa del Mondo BMX. La sfida è intensa, e l’atmosfera è carica di adrenalina, lasciando gli appassionati senza fiato. La competizione promette ancora grandi sorprese, con il prossimo appuntamento a Papendal, in Olanda, che si preannuncia altrettanto spettacolare. Nella categoria elite maschile, il vincitore...

La Coppa del Mondo di BMX conclude il fine settimana in corso di svolgimento a Sarrians con la seconda tornata di gare. La cittadina francese ha ospitato la due giorni di gare che segna l’inizio della competizione per le diverse categorie in gara. Il secondo appuntamento stagionale è in programma a Papendal, in Olanda, la prossima settimana. Nella categoria elite maschile si aggiudica la gara con il tempo di 31.668 e conquista 500 punti il francese Sylvain Andre. Conclude in seconda posizione il connazionale Arthur Pilard. Il vincitore della gara di ieri ferma il cronometro sul tempo di 31.822 ed incamera 430 punti, completa il podio, con la terza posizione, l’australiano Izaac Kennedy con il crono di 32. 🔗 Leggi su Oasport.it