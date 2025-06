Blow-up Academy. La festa finale per 53 diplomati.

Ad aprire la serata, un’atmosfera di entusiasmo e orgoglio ha coinvolto tutti i presenti nel suggestivo giardino di Palazzo Roverella. La Blow Up Academy di Ferrara ha celebrato con stile la meritata conclusione del percorso formativo dei suoi 53 diplomati, creando un momento indimenticabile per studenti, famiglie e staff. Un traguardo che segna l’inizio di nuove avventure nel mondo del cinema, lasciando il segnale che il talento si può coltivare con passione e dedizione.

Nel giardino di Palazzo Roverella si è svolta la cerimonia dei diplomi per gli studenti del terzo anno della Blow-up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Alla serata (venerdì), una vera e propria festa per allievi, staff e famiglie, hanno partecipato circa quattrocento persone. I diplomi, 53 in tutto, sono stati consegnati dal direttore artistico Alessio Di Clemente, dal vice Johnny Costantino e da tutti i docenti della scuola. Ad aprire la cerimonia è stato Stefano Muroni, presidente della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema e fondatore con Valeria Luzi della Blow-up Academy. Presente l'assessore alla cultura di Ferrara, Marco Gulinelli, e alcuni rappresentanti di Bper Banca tra cui Valerio Finelli, responsabile territoriale area Ferrara.