Bloccata l' Autobrennero per un incidente | 10 chilometri di coda

Un grave incidente sulla A22 del Brennero ha causato la chiusura della corsia nord tra Bolzano Nord e Bolzano Sud, provocando 10 chilometri di coda. Tra le vittime, anche tre bambini, sono state trasportate urgentemente in ospedale. La tragedia ha lasciato dietro di sé conseguenze drammatiche e lunghe attese per i pendolari. Mantenete la calma e seguite gli aggiornamenti, poiché la situazione è in evoluzione e richiede attenzione.

AGI - La corsia nord dell'autostrada A22 del Brennero è chiusa a causa di un incidente stradale tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Nel sinistro una persona è morta e altre cinque sono rimaste gravemente ferite. Tra i feriti anche tre bambini di 14, 11 e 8 anni, tutti trasportati all'ospedale di Bolzano. A seguito della chiusura dell'arteria si registrano circa 10 chilometri di coda. Il grave incidente si è verificato al chilometro 80 sulla corsia nord e ha coinvolto due autovetture. Stando alle prime informazioni comunicate dalla centrale del 118, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente e, quindi, non si esclude un'immissione contromano sull'autostrada. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bloccata l'Autobrennero per un incidente: 10 chilometri di coda

