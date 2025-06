Blend Bistró | cucina creativa e cocktail d’autore a San Martino Buon Albergo

Situato in un incantevole angolo di San Martino Buon Albergo, Blend Bistró unisce la creatività culinaria e l’arte dei cocktail d’autore, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. Con il suo ambiente raffinato e accogliente, è il luogo perfetto per chi desidera coniugare gusto e relax in un’atmosfera sofisticata e intima. Scopri come ogni dettaglio sia pensato per rendere il tuo momento speciale...

A San Martino Buon Albergo, affacciato su un tranquillo corso d'acqua, Blend Bistró si conferma come un punto di ritrovo ideale per chi cerca un dopo cena rilassato ma attento.

Triglia a mo' di sandwich alla pizzaiola Colatura di provola affumicata, polvere di olive taggiasche. Antipasto del nostro menù autunnale Assolutamente da provare! Siamo in via 20 settembre 48b, San Martino buon Albergo, Verona