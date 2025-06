Blatta volante americana invade Roma come riconoscere la specie e il pericolo infestazione in città

Con l’arrivo anticipato del caldo, Roma si trova sotto assedio: un’ondata di blatte volanti americane invade la città, creando allarmismo tra cittadini e commercianti. Riconoscerle è il primo passo per contrastare l’infestazione e tutelare la salute pubblica. Ma come distinguere questa specie e quali rischi comporta? Scopriamo insieme come affrontare questa invasione imprevista e proteggere la nostra città.

L'arrivo del caldo in anticipo sarebbe alla base dell'invasione di blatta americana a Roma, decine le segnalazioni nella Capitale.

