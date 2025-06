Bimbo in gravi condizioni in piscina | elitrasportato in ospedale

Un pomeriggio di grande tensione ai Lidi ferraresi, dove si sono susseguite notizie drammatiche che hanno sconvolto la comunità. Dopo il tragico incidente di sabato 14 giugno, che ha causato la perdita di un giovane in canale Logonovo, un altro episodio grave si è verificato domenica 15, quando un bambino di soli sei anni è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale dopo un incidente in piscina. La speranza ora è rivolta alle cure mediche e alla pronta ripresa del piccolo.

Un pomeriggio caratterizzato da una profonda preoccupazione ai Lidi ferraresi. Dopo la tragica vicenda del minorenne che ha perso la vita sabato 14 giugno all'altezza del canale Logonovo, nel pomeriggio di domenica 15 l'elisoccorso è intervenuto per un bambino di sei anni che si trovava in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bimbo in gravi condizioni in piscina: elitrasportato in ospedale

