Bimbo esce di notte e vaga da solo a bordo strada i genitori non si sono accorti di nulla

Ancona, 15 giugno 2025 – Un episodio che ha suscitato preoccupazione e solidarietà: un bambino si è trovato solo in strada nel cuore della notte, senza che i genitori si accorgessero di nulla. Camminava spaurito lungo via della Montagnola quando è stato avvicinato dagli agenti. Dopo aver trovato conforto nella presenza dei poliziotti, il piccolo ha iniziato a confidarsi, aprendo un varco di speranza in questa vicenda che invita alla riflessione sulla tutela dei più piccoli.

Ancona, 15 giugno 2025 - Bimbo esce di casa mentre i genitori dormono, alle 2 viene avvistato dai poliziotti mentre cammina da solo a bordo strada. Il piccolo in piena notte stava percorrendo via della Montagnola ad Ancona. Gli agenti sono avvicinati e hanno chiesto al minore se si fosse perso e cosa stesse facendo da solo per strada in piena notte. Il bambino inizialmente era spaesato ma dopo aver acquisito fiducia nei suoi amici poliziotti ha iniziato a parlare e a rispondere alle loro domande riferendo di non sapere perché si trovasse lì e dopo un iniziale momento di smarrimento è riuscito a ricordare il nome dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbo esce di notte e vaga da solo a bordo strada, i genitori non si sono accorti di nulla

In questa notizia si parla di: notte - strada - bimbo - esce

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

Hanno tra i 2 e gli 8 anni e sono arrivati questa notte in Italia all'ospedale militare di Villafranca a Verona. Zaia: ''Assistenza avanzata e multidisciplinare per dare un futuro di speranza a questi piccoli pazienti'' Vai su Facebook

Esce di casa in piena notte e vaga da solo per strada, bimbo salvato dai poliziotti; Ancona, bambino esce di casa da solo in piena notte: trovato dalla polizia a vagare per strada; Esce di casa e vaga per strada da solo alle 2 di notte: bimbo salvato dai poliziotti.

Ancona, bambino esce di casa da solo in piena notte: trovato dalla polizia a vagare per strada - Lo hanno trovato gli agenti della Polizia di Ancona durante un normale servizio di controllo del territorio, in via della Montagnola: gli ... Segnala repubblica.it