Una tragica perdita scuote il Lido delle Nazioni: un bimbo di soli 6 anni perde la vita durante un pomeriggio di svago in piscina. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa drammatica tragedia. Un richiamo alla prudenza e alla sicurezza che non deve mai essere sottovalutata, affinché nessun altro bambino possa essere vittima di simili eventi.

Lido delle Nazioni (Ferrara), 15 giugno 2025 - Tragedia nel Ferrarese: un bimbo di 6 anni √® morto dopo un bagno in piscina a Lido delle Nazioni. E‚Äô stato¬†trasportato all'ospedale Sant'Anna di Cona gi√† in gravissime condizion i dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni in provincia di Ferrara. Il decesso poco dopo l'arrivo in ospedale. Al momento non √® chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all'ospedale in codice di massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di 6 anni si tuffa in piscina e muore nel Ferrarese

