Bimbo di 6 anni muore improvvisamente dopo tuffo in piscina tragedia al campeggio a Ferrara

Weekend tragico nel Ferrarese dove, dopo la tragedia del 16enne Aymane, un bambino di 6 anni è morto oggi dopo un tuffo nella piscina di un campeggio a Lido Nazioni, nel comune di Comacchio. Il piccolo, che era in vacanza con la famiglia, è stato portato in ospedale in elicottero ma è morto poco dopo.