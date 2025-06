Bimbo di 6 anni muore dopo un tuffo in piscina a Lido Nazioni Ferrara

Tragedia a Lido Nazioni, Ferrara: un bambino di appena 6 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sant’Anna di Cona, le cause del decesso sono ancora sconosciute, tra sospetti di annegamento o malore improvviso. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano per chiarire l’accaduto. Un episodio che scuote il cuore di tutti e che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in acqua.

È morto il bambino di sei anni trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona in gravissime condizioni dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni in provincia di Ferrara. Il decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all’ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l’autopsia. La tragedia a poche ore di distanza da un altro lutto che ha scosso il litorale ferrarese, quello del 16enne Aymane Ed Dafali, tuffatosi per soccorrere due turisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 6 anni muore dopo un tuffo in piscina a Lido Nazioni (Ferrara)

