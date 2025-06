Bimbo di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino Ricerche in corso

Una giornata di apprensione scuote il Lago di Bilancino, dove un bambino di 10 anni è scomparso mentre nuotava. Le ricerche sono in corso senza sosta, con vigili del fuoco e forze dell'ordine impegnati a trovare il piccolo in un’area delicata e difficile da sorvegliare. La comunità si stringe nel fianco di questa famiglia, sperando in un lieto esito per il giovane disperso. Restate aggiornati, le ricerche continuano senza sosta.

Barberino del Mugello (Firenze), 15 giugno 2025 – Sono ore di paura al Lago di Bilancino, nel Comune di Barberino del Mugello, dove un bambino di 10 anni risulta disperso. Il piccolo sarebbe scomparso mentre era a fare il bagno. Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano. I soccorsi si stanno concentrando in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbo di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso

