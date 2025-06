Bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago Bilancino ritrovato cadavere dai sommozzatori

Una tragica notizia scuote il Mugello: un bambino di 10 anni, scomparso nel Lago di Bilancino mentre faceva il bagno, è stato ritrovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa e devastante. Un dramma che ricorda quanto la sicurezza in acque pubbliche sia fondamentale per prevenire tragedie come questa. È un triste promemoria dell'importanza della vigilanza e delle misure di sicurezza.

AGI - È stato trovato morto il bimbo di 10 anni, di nazionalità marocchina, che era scomparso nel Lago di Bilancino, a Barberino del Mugello. Il ritrovamento è avvenuto in seguito alle immersioni effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella zona indicata del punto di ultimo avvistamento. L'allarme, spiega la Nazione, era scattato intorno alle 17. I soccorritori dei vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano, hanno concentrato le ricerche in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago Bilancino, ritrovato cadavere dai sommozzatori

