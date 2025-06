Bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno al lago di Bilancino | sommozzatori in azione

Una tranquilla giornata al lago di Bilancino si è trasformata in un dramma quando un bambino di 10 anni è scomparso durante il bagno. Le ricerche, intensive e tempestive, sono attualmente in corso grazie ai vigili del fuoco di Firenze e ai loro reparti sommozzatori, impegnati in un'azione di ricerca disperata. La comunità è in attesa, sperando in un lieto esito e continuando a seguire con apprensione gli sviluppi di questa difficile vicenda.

Il piccolo faceva il bagno nel lago di Bilancino nel comune di Barberino di Mugello quando è scomparso nel nulla. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco di Firenze con reparti sommozzatori che ora stanno scandagliando il lago alla ricerca del bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

