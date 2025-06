Bimba di 10 anni scompare nel lago

Un pomeriggio di speranza e preoccupazione nel Mugello, dove una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Bilancino. Le autorità sono mobilitate al massimo: vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero sorvolano la zona nella speranza di ritrovarla sana e salva. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile, mentre le ricerche continuano senza sosta. La speranza è l’ultima a morire.

19.00 Ore di ansia per una bambina di 10 anni scomparsa mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Sul posto, in prossimità della spiaggia della Cavallina, in azione i vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzatore e con un elicottero che sorvola la zona Si cerca anche a terra nell'area dove la bimba era stata avvistata l'ultima volta prima di sparire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

