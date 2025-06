bimba di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di bilancino ricerche in corso

Una giornata di ansia e preoccupazione scuote il Lago di Bilancino, dove una bambina di 10 anni è scomparsa mentre nuotava. Le ricerche sono in corso con ogni risorsa disponibile, mentre le speranze di ritrovarla sana e salva si intrecciano con l'urgenza di un intervento efficace. La comunità e i soccorritori sono uniti nel tentativo di riportarla al sicuro. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Barberino del Mugello (Firenze), 15 giugno 2025 – Sono ore di paura al Lago di Bilancino, nel Comune di Barberino del Mugello, dove una bambina di 10 anni risulta dispersa. La piccola sarebbe scomparsa mentre era a fare il bagno. Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano. I soccorsi si stanno concentrando in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it