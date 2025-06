Bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago a Barberino del Mugello | ricerche in corso

Una drammatica ricerca è in corso nel lago di Bilancino a Barberino del Mugello, dove una bambina di 10 anni è scomparsa mentre faceva il bagno. Vigili del fuoco, soccorritori e volontari si stanno impegnando senza sosta per ritrovarla: ogni minuto conta in questa lotta contro il tempo e l’incertezza. La comunità spera in un esito positivo e resta con il fiato sospeso.

Ricerche sono in corso al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), per una bambina di 10 anni scomparsa mentre stava facendo il bagno. Sul posto, in prossimità della spiaggia della Cavallina, stanno intervenendo i vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzatori e con un elicottero. Le ricerche sono in corso anche a terra nella zona dove la bimba era stata avvistata l'ultima volta prima.

