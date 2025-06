Bilancino | bambino di 10 anni scompare durante il bagno nel lago

Un angolo di tranquillità si trasforma in un dramma: un bambino di 10 anni scompare nel lago di Bilancino, nel cuore di Barberino del Mugello. Le ore di angoscia e speranza si susseguono mentre i soccorritori, supportati dalla famiglia, cercano disperatamente di ritrovarlo. La comunità è in attesa di notizie, con il cuore appeso a ogni aggiornamento. La vicenda scuote tutti, ricordandoci quanto sia fragile la sicurezza dei nostri piccoli.

Sono ore di ansia per la famiglia di un bambino di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno 2025, mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino a Barberino del Mugello

