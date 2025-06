Bilancino | bambina di 10 anni scompare durante il bagno nel lago

Un pomeriggio di relax si trasforma in un incubo per una famiglia di Barberino del Mugello: una bambina di 10 anni è scomparsa misteriosamente mentre faceva il bagno nel Lago di Bilancino. Le ore di ansia e preoccupazione aumentano con il passare del tempo, mentre le squadre di soccorso cercano disperatamente di ritrovarla. La comunità si stringe intorno ai genitori, sperando in un lieto fine che possa mettere fine a questa angosciante vicenda.

Sono ore di ansia per la famiglia di una bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno 2025, mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino a Barberino del Mugello L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bilancino: bambina di 10 anni scompare durante il bagno nel lago

In questa notizia si parla di: bilancino - bambina - anni - bagno

Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzatori - Una tragedia in corso nel cuore del lago di Bilancino: una bambina di 10 anni, dopo aver fatto il bagno, è scomparsa nel nulla.

Un ex studente di 22 anni è entrato a scuola con un fucile da caccia e una pistola ed ha fatto una strage a Graz, in Austria. Poi si è suicidato. Il bilancio della tragedia è di 11 morti e 27 feriti, quasi tutti studenti. Secondo i media austriaci, l'autore della strage si c Vai su Facebook

Bimba di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso; Lago di Bilancino, bambina di 10 anni scompare mentre fa il bagno: ricerche in corso; Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzato.

Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzatori - Una bambina di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparsa e sono in corso le ricerche per ritrovarla. Segnala msn.com