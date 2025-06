Biennale Teatro Ursina Lardi | politica brutale artisti stiano uniti

Alla Biennale Teatro di Venezia, Ursina Lardi ha sorpreso tutti con un discorso appassionato e riflessivo, sottolineando come spesso si valorizza ciò che si percepisce a rischio. La sua parole risuonano come un invito a restare uniti contro le ingiustizie e le politiche brutali che minacciano il mondo dell'arte e la libertà creativa. In un momento di grande fermento, è fondamentale ricordare l'importanza di solidarietà e resistenza artistica.

Venezia, 15 giu. (askanews) - "Ammetto che ho sempre fatto fatica a prendere troppo sul serio il valore dei premi, a volte persino quando ero io stessa a riceverli. Allora perché oggi è diverso? Forse il valore di una cosa si coglie davvero soltanto quando quella cosa è minacciata". Si è aperto così il discorso di ringraziamento dell'attrice svizzera Ursina Lardi, premiata alla Biennale Teatro di Venezia con io Leone d'argento. Un discorso fortemente politico e appassionato. "Questa minaccia non riguarda me stessa - ha aggiunto - ma ciò che questo premio rappresenta: il rispetto e la stima per l'arte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale Teatro, Ursina Lardi: politica brutale, artisti stiano uniti

