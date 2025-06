Biennale Teatro il talento di Ursina Lardi | attrice Leone d' argento

La Biennale Teatro di Venezia celebra il talento straordinario di Ursina Lardi, attrice premiata con il Leone d’Argento 2025. La sua interpretazione in "The Seer - La veggente" di Milo Rau ci immerge in un mondo di emozioni e riflessioni profonde, dove la forza dell’arte si fonde con l’attualità più cruda. Un premio che riconosce non solo il suo talento, ma anche il potere del teatro di affrontare le verità scomode della nostra epoca.

Venezia, 15 giu. (askanews) - Una fotografa di guerra che vive a contatto con l'orrore e lo racconta e sembra invulnerabile. Fino a quando la violenza del mondo non colpisce direttamente lei. Forse si può riassumere così lo spettacolo "The Seer - La veggente" di Milo Rau, interpretato da Ursina Lardi, che ha ricevuto il Leone d'argento della Biennale Teatro 2025. Il riconoscimento, normalmente assegnato ai drammaturghi che ora invece premia un'attrice che si muove tra la recitazione e la scrittura. "Se può ispirare - ha detto Lardi ad askanews parlando del suo premio - altri attori e attrici per cominciare a prendere un po' più responsabilità e di vedersi come autori e autrici dei suoi personaggi, allora è stata una buona scelta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale Teatro, il talento di Ursina Lardi: attrice Leone d'argento

Biennale Teatro, Ursina Lardi: teatro è politica, ci rende liberi - Il teatro, più di ogni altra forma d’arte, si erge come un atto di resistenza e di libertà in tempi complessi.

