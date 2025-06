Bicicletta travolta da una moto | due feriti in elisoccorso al Maggiore di Parma

Un grave incidente lungo la strada provinciale per Gossolengo scuote la comunità: un ciclista e un motociclista sono stati trasportati in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, dopo un impatto devastante. La bici si è frantumata in due, evidenziando la violenza dello scontro. La dinamica è ancora da chiarire, ma l’attenzione resta alta su questa tragedia che sottolinea l’importanza della sicurezza sulle strade.

Un ciclista e un motociclista sono ricoverati in terapia intensiva all'Ospedale Maggiore di Parma dopo un incidente, avvenuto lungo la strada provinciale per Gossolengo, in provincia di Piacenza. Come riportato da IlPiacenza un ciclista è stato travolto da una moto: la bici si è rotta in due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bicicletta travolta da una moto: due feriti in elisoccorso al Maggiore di Parma

