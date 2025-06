Bibbiana Cau | Facevano nascere intanto morivano Levatrici | l’epopea dimenticata nella mia Sardegna grande madre

Nella Sardegna dell’Ottocento, un’epopea dimenticata rivive tra le pagine de "La levatrice". Biografie di donne coraggiose e divine, che tra nascita e morte, ci svelano un mondo in cui l’arte di far vivere si intreccia con il destino. Un romanzo potente, semplice e coinvolgente, capace di trasformare il romanticismo in poesia. Da ieri, il volume domina le classifiche: una lettura imprescindibile per scoprire la forza delle radici e della vita.

Arte divina, far nascere una nuova vita. Lo dice Socrate, c’è da credergli. Gliela insegnò sua madre, stimata levatrice, per applicarla alle anime. Applicata come da tradizione ai corpi, la esalta un romanzo che trasforma il romanticismo in poema. Tanto potente e netta e semplice la scrittura da risparmiare ogni retorica femminista alla protagonista, femmina semidea: La levatrice (Editrice Nord). Il volume è da ieri il primo nella classifica dei più venduti in Italia. A comporre questo suo primo libro, dal 2008 si è cimentata Bibbiana Cau. Il suo nome (con una b o due b) ha nelle sue radici la parola vita, il suo cognome è tra i più antichi della Sardegna sempre parzialmente segreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bibbiana Cau: "Facevano nascere, intanto morivano. Levatrici: l’epopea dimenticata nella mia Sardegna grande madre"

Riporta quotidiano.net: Con il suo romanzo di debutto la scrittrice è prima nella classifica dei libri più venduti in Italia "Custodi di saperi antichi, quelle donne lavoravano per un tozzo di pane.