Biasin su Calhanoglu | Ok la cessione ma serve trovare un’alternativa

Fabrizio Biasin, noto giornalista interista, ha commentato la possibile cessione di Hakan Calhanoglu. Il commento sui suoi profili social. Sembrerebbe essere vicina alla sua conclusione l’avventura in nerazzurro di Hakan Calhanoglu. Dopo una stagione altalenante, per l’ Inter il turco non è più incedibile e diversi club sono sulle sue tracce. Molti apprezzamenti provengono dall’Arabia, ma la squadra che più di tutte sembra far sul serio è il Galatasaray. I giallorossi apprezzano moltissimo il mediano, e sarebbero pronti a far recapitare all’ Inter un’ offerta consona. Il tecnico del giocatore, a proposito, questa mattina si trovava in Turchia, per discutere proprio con il Gala. 🔗 Leggi su Internews24.com