Biasin avverte l’Inter | Ok la plusvalenza Calhanoglu ma attenzione che…

Fabrizio Biasin mette in guardia l’Inter: la plusvalenza di Calhanoglu rappresenta un’opportunità da non sottovalutare, ma dietro questa scelta si celano rischi e dilemmi che potrebbero influenzare il futuro nerazzurro. La decisione sulla cessione del centrocampista turco potrebbe infatti avere ripercussioni ben più profonde di quanto si possa immaginare. L’interrogativo resta: vale davvero la pena sacrificare l’equilibrio tecnico per un guadagno immediato?

Biasin avverte l’Inter: «Ok la plusvalenza Calhanoglu, ma attenzione che.». L’analisi del noto giornalista di fede nerazzurra. Il dibattito sul futuro di Hakan Çalhano?lu all’ Inter è acceso da un’analisi puntuale del giornalista Fabrizio Biasin. Con un tweet, ha messo in evidenza il delicato dilemma che la dirigenza nerazzurra sta affrontando: cogliere l’opportunità finanziaria di una cessione o preservare l’equilibrio tecnico della squadra, che è stato la base dei recenti successi. L’analisi di Biasin: «L’ultimo anno per monetizzare». Il punto di partenza dell’analisi di Biasin è puramente strategico e temporale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin avverte l’Inter: «Ok la plusvalenza Calhanoglu, ma attenzione che…»

In questa notizia si parla di: inter - biasin - avverte - plusvalenza

Biasin: «L’Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile» - L'Inter è tornata in finale di Champions League dopo due anni e si prepara a uno scontro entusiasmante.

Calhanoglu via dall'Inter in estate? Biasin rivela la doppia riflessione che la società Nerazzurra deve fare sul turco.

Biasin: “Ultimo anno per monetizzare con Calhanoglu? Vero ma non dimentichiamo una cosa” - Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027, ha compiuto 31 anni a febbraio e ha vissuto una stagione di alti e bassi ... Si legge su fcinter1908.it