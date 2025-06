Betis solleva la possibilità di acquisire una percentuale del passaggio di Antony

Betis si fa avanti nel mercato, sollevando la possibilità di acquisire una percentuale sul trasferimento di Antony, un movimento strategico che potrebbe rivoluzionare il futuro del club. La stampa spagnola, in particolare Marca, evidenzia come il Verdiblanco consideri questa operazione prioritaria, con l’obiettivo di rafforzare la rosa sotto la guida di Pellegrini. La vicenda promette di tenere il mondo del calcio con il fiato sospeso: il mercato è ancora tutto da scrivere.

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L'interesse di Betis nel raggiungimento Antonio Continua almeno un'altra stagione nella forza lavoro che dirigi Manuel Pellegrini È uno dei movimenti prioritari nel mercato del set di Verdiblanco. Per l'investimento intenderebbe, condiziona altre possibili operazioni, motivo per cui il Indirizzo sportivo Questo porta Manu Fajardo Cerca di sapere al più presto la fattibilità di un'operazione complessa da parte delle figure che vengono gestite. Il 30 maggio, indietro dalla finale del Lega della conferenza In Breslavia, MARCA L'incontro imminente tra rappresentanti del club del Avenida de la Palmera e di Manchester United Per curare il futuro del brasiliano.