Bernardeschi | Il Mondiale per Club servirà al cacio in America è un’emozione unica Mi aspetto una cosa dalle squadre

Federico Bernardeschi, ex Juventus e ora attaccante del Toronto FC, si prepara al Mondiale per Club negli Stati Uniti con entusiasmo e determinazione. Con le sue parole, invita a vivere questa esperienza come un’occasione unica, aspettandosi emozioni forti e prestazioni di alto livello. Le sfide saranno intense, ma Bernardeschi è pronto a dare il massimo, perché in palio c’è la gloria internazionale e una prova di forza delle squadre europee in America.

Le parole di Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto FC, in vista sul nuovo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti Federico Bernardeschi ha parlato a La Stampa del Mondiale per Club che vedrĂ protagoniste Inter e Juve. COSA TI ASPETTI – «All’inizio un po’ di difficoltĂ ci sono, specie se sei abituato agli ambienti intensi degli stadi europei. Diciamo che questa leggerezza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardeschi: «Il Mondiale per Club servirĂ al cacio in America, è un’emozione unica. Mi aspetto una cosa dalle squadre»

In questa notizia si parla di: bernardeschi - mondiale - club - cosa

Mondiale per Club, le probabilitĂ di vittoria secondo Opta: Inter tra le favorite, poche chances per la Juventus. Cosa ne pensate? I nerazzurri sono la quarta squadra piĂą quotata secondo il Supercomputer di Opta, dopo il PSG (19%) il Manchester City (18%) Vai su Facebook

Dal Mundialito del 1980 al Mondiale per Club del 2025: ecco dove arrivavano le visioni di Silvio #Berlusconi - X Vai su X

Bernardeschi: “Il Mondiale per Club sarà una festa unica, Chiellini è la Juventus”; TORONTO - Bernardeschi: Il Mondiale un'emozione unica, qui è tutto pronto per una competizione di alto livello; Mondiale per Club, Messi incanta ma non basta: finisce pari tra Al Ahly-Inter Miami.

TORONTO - Bernardeschi: "Il Mondiale un'emozione unica, qui è tutto pronto per una competizione di alto livello" - Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto, ha rilasciato un'intervista a La Stampa soffermandosi sul Mondiale per Club e sul Mondiale 2026 che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti: "All' ... Secondo napolimagazine.com