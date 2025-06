Bernardeschi avvisa la Juve | All’inizio ci saranno difficoltà soprattutto a livello ambientale Le sue parole verso l’esordio nel Mondiale per Club

Federico Bernardeschi mette in guardia la Juventus: all’inizio del Mondiale per Club, i tifosi biancoblù dovranno affrontare alcune sfide, soprattutto nel adattarsi a un ambiente meno familiare. L’ex giocatore bianconero, ora in forza al Toronto, ha condiviso le sue prospettive, sottolineando che le difficoltà rappresentano una fase naturale nel percorso verso il successo. Ma con la giusta determinazione, tutto diventa possibile.

Bernardeschi avvisa la Juve: le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero oggi in forza al Toronto verso l’esordio al Mondiale per Club. Federico Bernardeschi è intervenuto a La Stampa per parlare della Juve, attesa dall’esordio nel Mondiale per Club. Le sue dichiarazioni. DIFFICOLTÀ – « All’inizio un po’ di difficoltà ci sono, specie se sei abituato agli ambienti intensi degli stadi europei. Diciamo che questa leggerezza può portarti ad abbassare un po’ l’attenzione. Poi però siamo tutti professionisti e quando inizia la partita non ci rendiamo nemmeno conto di cosa succede fuori dal campo » MONDIALE TRA UN ANNO – « Sì, lo si vede dalle organizzazioni delle squadre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardeschi avvisa la Juve: «All’inizio ci saranno difficoltà soprattutto a livello ambientale». Le sue parole verso l’esordio nel Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: esordio - juve - bernardeschi - avvisa

Juve Udinese, esordio della nuova maglia bianconera e dello sponsor allo Stadium! Ecco il kit indossato dai calciatori – FOTO - Esordio della nuova maglia bianconera allo Stadium durante Juve-Udinese, con i calciatori che indossano il rinnovato kit.

Juve, per Bernardeschi infortunio in Nazionale: esordio in Serie A a rischio - Dunque, Bernardeschi si rimetterà a disposizione della Juventus, suo club di appartenenza e verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero. Scrive sport.sky.it