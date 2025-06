Bergomi su Gattuso | Con l’Italia farà bene poi il commento sulla Nazionale | A noi manca…

Giuseppe Bergomi ha espresso il suo entusiasmo e fiducia per Gattuso, ritenendo che con la sua grinta e passione possa portare l'Italia a risultati importanti. La nostra nazionale, dopo le recenti difficoltà, ha bisogno di una svolta concreta e di un leader capace di motivare e unire il team. La strada è ancora lunga, ma con Gattuso alla guida, possiamo sperare in un futuro più luminoso per i colori azzurri.

Intervistato da QS, Giuseppe Bergomi ha commentato la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo CT della nazionale italiana. Le sue parole. È ufficiale da qualche ora, Gennaro Gattuso è il nuovo CT della nazionale italiana. L’ex allenatore del Milan sostituisce Luciano Spalletti, esonerato da Gravina dopo la brutta sconfitta con la Norvegia. Gattuso figurerà per la prima volta sulla panchina azzurra nel match contro l’ Estonia, in programma il prossimo 5 settembre. Nel frattempo in molti hanato la nomina del Campione del Mondo 2006 come nuovo CT, tra questi anche Giuseppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi su Gattuso: «Con l’Italia farà bene», poi il commento sulla Nazionale: «A noi manca…»

In questa notizia si parla di: nazionale - gattuso - bergomi - italia

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

MONTOLIVO DURO CONTRO GATTUSO “Diciamo che Gattuso non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante” [ M Vai su Facebook

Italia, Bergomi promuove Gattuso: “Il ct sia lasciato libero di esprimersi. Alla Nazionale manca un vero 10”; Bergomi: «Gattuso può fare bene con l'Italia, ma...»; Italia, Bergomi promuove Gattuso: “Il ct sia lasciato libero di esprimersi. Alla Nazionale manca un vero 10”.

Bergomi analizza la 'nuova' Italia: "Gattuso? Penso possa fare bene. Agli azzurri manca un numero 10" - Incalzato da QS, lo Zio esprime il suo pensiero sull'arrivo di Ringhio sulla panchina azzurra: 'Ormai manca solo l’annu ... Segnala informazione.it