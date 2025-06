Bergomi | Gattuso può fare bene con l’Italia ma una cosa sarà fondamentale Ecco cosa manca a questa Nazionale

Beppe Bergomi si esprime sulla recente nomina di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Nazionale italiana, sottolineando il suo potenziale ma anche evidenziando ciò che manca ancora a questa squadra. Con un occhio rivolto al futuro e alla libertà degli allenatori, Bergomi ci invita a riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono Gattuso. Ma qual è davvero il punto debole di questa nazionale?

Le parole di Beppe Bergomi, ex difensore dell'Italia, sull'arrivo di Gattuso sulla panchina della Nazionale. Tutti i dettagli in merito Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a QS della scelta di affidare la panchina dell'Italia a Gattuso dopo il rifiuto" di Claudio Ranieri. GATTUSO – «Ormai manca solo l'annuncio, penso possa fare bene, ma gli allenatori vanno lasciati liberi .