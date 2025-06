Bergamo ha una nuova casa per bimbi disabili | nasce all’ex Balzer un polo per i più fragili

A Bergamo nasce un nuovo rifugio di speranza e cura: la Casa Minori e Famiglia “Marina Lerma”. Situata nel cuore di via Morelli, questa struttura innovativa offre un ambiente caldo e accogliente per bambini disabili gravi, garantendo protezione e amore incondizionato. Un vero e proprio polo dedicato ai più fragili, nato dall’ex fabbrica Balzer, che promette di trasformare il modo in cui assistiamo e sosteniamo le famiglie.

Bergamo, 15 giugno 2025 – Una casa in cui sentirsi protetti e aiutati. Un luogo pieno di calore, in cui essere amati per come si è. È stata inaugurata ieri mattina a Bergamo, in via Morelli (una laterale di via San Giovanni Bosco, alla Malpensata) la Casa Minori e Famiglia "Marina Lerma" riservata ai bambini disabili gravi con problemi cognitivi e relazionali. Le caratteristiche . L'edificio sorto al posto dell'ex fabbrica Balzer è su tre livelli, dotato di spazi ampi (3.600 mq) e di attrezzature all'avanguardia che permetteranno di ospitare 20 pazienti, il doppio rispetto ai 10 accolti finora dalla prospiciente Casa Amoris Laetitia.

