bergamo contro le truffe agli anziani la polizia locale nei quartieri

A Bergamo ora la lotta alle truffe agli anziani diventa ancora più efficace grazie all’unità mobile della polizia locale, che porta prevenzione e assistenza direttamente nei quartieri. Con il supporto di avvocato e psicologo, il progetto mira a intercettare anche chi sfugge ai tradizionali centri di tutela. Angeloni sottolinea: «In questo modo, rafforziamo la nostra vicinanza e protezione alle persone più vulnerabili».

IL PROGETTO. In azione l’unità mobile. Coinvolti anche avvocato e psicologo. Angeloni: «Così intercettiamo anche chi non frequenta i Centri per Tutte le Età». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it