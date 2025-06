Benvenuti ad Älmhult | dove Ikea progetta il futuro

Benvenuti ad Älmhult, il cuore pulsante di Ikea, dove l’innovazione e l’artigianato si incontrano per plasmare il futuro del design democratico. In questo viaggio tra laboratori svedesi e collezioni inclusive, scoprirete come sostenibilità radicale e creatività sociale stiano rivoluzionando la nostra casa e la nostra vita. Un’evoluzione continua che non smette di sorprendere: ecco cosa bolle nei laboratori di Ikea, pronti a ridefinire il nostro modo di vivere.

