Belluno due escursionisti trovano un cadavere | a guidarli il cane del defunto

In un suggestivo scenario nelle splendide montagne di Belluno, due escursionisti si sono imbattuti in una scoperta sconvolgente. Guidati dal fedele cane del defunto, i ragazzi hanno trovato un corpo senza vita in un prato isolato, aprendosi a un mistero che scuote la comunità locale. La tragica scena solleva molte domande e invita a riflettere sull'importanza del legame tra uomo e animale. Un episodio che resterà impresso nella memoria di tutti.

È stato il suo cane, che gli è rimasto vicino, a guidare due escursionisti verso il corpo senza vita del padrone. E’ accaduto in provincia di Belluno. Verso le 14.30 due ragazzi che stavano percorrendo l’anello del Guslon sul sentiero 924 A hanno visto venire loro incontro un cane nero, che poi si è girato e li ha condotti verso un prato poco distante, dove riverso a terra si trovava il corpo di un uomo, di cui al momento non sono note le generalità . Scattato l’allarme, una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago si è avvicinata in jeep per poi proseguire a piedi. Sul posto assieme ai soccorritori – in diretto contatto con i Carabinieri – è arrivato l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belluno, due escursionisti trovano un cadavere: a guidarli, il cane del defunto

