Bellucci | Bis sul set con Tim Burton? Rispetto l’artista ma io sto con l’uomo

Monica Bellucci, protagonista indiscussa del 71º Taormina Film Festival, ha ricevuto il Premio speciale internazionale, celebrando così la sua carriera straordinaria. Con il suo volto iconico in "Malena", simbolo di forza e resilienza, l'attrice riflette sul valore senza tempo di una storia che, a 25 anni dalla sua uscita, rimane incredibilmente attuale.

Monica Bellucci è stata protagonista ieri della serata conclusiva del 71º Taormina Film Festival che l'ha omaggiata con il Premio speciale internazionale. È il suo volto in Malena di Giuseppe Tornatore a rappresentare l'immagine ufficiale della kermesse. "Un film attualissimo perché racconta una storia senza tempo. Una donna in un mondo di uomini che deve lottare per sopravvivere", spiega l'attrice. Sono passati 25 anni dall'uscita del film. Un lasso di tempo in cui molto è cambiato. "La mia passione per il cinema è sempre viva", afferma Bellucci. "Ma oggi la priorità sono le mie figlie, non il lavoro.