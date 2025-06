Beautiful anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025 | Bridget e Thorne partecipano alla festa della vita di Eric 

Dal 16 al 22 giugno 2025, le emozioni su Beautiful si intensificano: Thorne e Bridget partecipano alla “Festa della Vita” di Eric Forrester, un evento che segna un momento cruciale nella soap. Con il patriarca dei Forrester che affronta la sua ultima battaglia, i protagonisti si trovano a riflettere sui successi e sui legami familiari. Scopriamo insieme cosa riserva il destino per questa famiglia iconica e quali colpi di scena aspettano i fan.

© US Mediaset Ci sono quasi tutti alla "festa della vita" di Eric Forrester. In vista della sua morte, dovuta ad una malattia che lo accompagna da diverso tempo, nelle prossime puntate di Beautiful il patriarca dei Forrester decide infatti di indire una party per celebrare i suoi successi. Evento al quale partecipano anche Thorne e Bridget, che restano sconvolti appena scoprono che il padre sta per morire. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono.